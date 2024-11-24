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«Леганес» — «Реал»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Леганес» и «Реал» проведут матч в чемпионате Испании 24 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе и главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
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«Леганес» и «Реал» проведут матч в 14-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 24 ноября. Игра пройдет на стадионе «Бутарке» в Леганесе (Испания) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте федерального канала matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события игры «Леганес» — «Реал» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 14-й тур
24 нояб, 20:30. Butarque (Леганес)
Леганес
Реал

После 13 туров ла лиги «Леганес» занимал 14-ю строчку с 13 очками, «Реал» с 27 очками шел третьим.

Соперники играли друг с другом в лиге всего 12 раз. Восемь побед у «Реала», две — у «Леганеса», еще два матча завершились вничью (разность мячей в пользу «Королевского клуба» — 29-11).

ФК Леганес
ФК Реал

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