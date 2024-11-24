«Реал» разгромил «Леганес», Мбаппе и Беллингем забили по голу

«Реал» в гостях победил «Леганес» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Мадридцы открыли счет на 43-й минуте, с передачи Винисиуса отличился Килиан Мбаппе. На 66-й минуте преимущество гостей удвоил Федерико Вальверде. Окончательный счет на 85-й минуте установил Джуд Беллингем.

«Реал» (30 очков) поднялся на второе место в ла лиге, обойдя «Атлетико» (29) и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков. При этом у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.

«Леганес» (14) занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.