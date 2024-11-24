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Сегодня, 22:21

«Реал» разгромил «Леганес», Мбаппе и Беллингем забили по голу

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Леганес» — «Реал».
Фото Reuters
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«Реал» в гостях победил «Леганес» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Мадридцы открыли счет на 43-й минуте, с передачи Винисиуса отличился Килиан Мбаппе. На 66-й минуте преимущество гостей удвоил Федерико Вальверде. Окончательный счет на 85-й минуте установил Джуд Беллингем.

«Реал» (30 очков) поднялся на второе место в ла лиге, обойдя «Атлетико» (29) и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков. При этом у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.

«Леганес» (14) занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
24 нояб, 20:30. Butarque (Леганес)
Леганес
0:3
Реал

Источник: Таблица ла лиги
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Леганес
ФК Реал
Федерико Вальверде

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