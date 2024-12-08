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Сегодня, 15:30

«Леганес» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Леганес» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Леганес» и «Реал Сосьедад» сыграют в 16-м туре испанской ла лиги в воскресенье, 8 декабря. Матч будет проходит на стадионе «Бутарке» в Леганесе и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Леганеса» и «Реала Сосьедад» покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала на платной основе.

С основными событиями игры «Леганес» — «Реал Сосьедад» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 16-й тур
08 дек, 16:00. Butarque (Леганес)
Леганес
Реал Сосьедад

В чемпионате Испании-2024/25 «Леганес» набрал 15 очков, «Реал Сосьедад» — 21. В 15-м туре ла лиги «Леганес» сыграл вничью с «Алавесом» (1:1), а «Реал Сосьедад» победил «Бетис» (2:0).

Футбол
ФК Леганес
ФК Реал Сосьедад
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