Легенды «Барселоны» обыграли ветеранов «Реала» в прощальном матче Иньесты

Легенды «Реала» и «Барселоны» в воскресенье, 15 декабря, провели выставочный матч в Токио (Япония). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-гранатовых».

Первый мяч забил Хавьер Савиола, который отличился на 31-й минуте. На 69-й минуте Хавьер Бальбоа сравнял счет. В добавленное время игрок мадридцев Фернандо Санса забил автогол после прострела с фланга в исполнении Андреса Иньесты.

Этот матч стал прощальным в карьере для Иньесты. Перед началом встречи представители «Реала» вручили 40-летнему футболисту в знак уважения клубную футболку с его фамилией.

Иньеста завершил игровую карьеру в октябре этого года. Последним его клубом был «Эмирейтс» из ОАЭ. За «Барселону» полузащитник выступал с 2001 по 2018 год. В составе каталонского клуба он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Иньеста также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.