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Сегодня, 10:47

L'Equipe: «Реал» сегодня объявит о подписании Мбаппе

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«Реал» может сегодня официально объявить о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По данным источника, футболист уже стал игроком мадридцев, стороны согласовали детали контракта и подписали соглашение.

В воскресенье, 2 июня, известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что французский форвард продолжит карьеру в «Реале».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за парижан.

Нападающий покинет французский клуб на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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