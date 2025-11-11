Видео
11 ноября, 13:32

Левандовски может завершить карьеру, если «Барселона» не продлит с ним контракт

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может завершить карьеру летом 2026 года, сообщает sport.es.

По информации источника, 37-летний поляк хочет остаться в каталонском клубе. Если «Барселона» решит не продлевать с форвардом контракт, истекающий летом 2026 года, а другие предложения его не устроят, он готов завершить карьеру.

Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей. Ранее нападающий играл в «Баварии», дортмундской «Боруссии» и польском «Лехе».

2

  • Saiga-спринтер

    Роберт давай в ЦСКА. Пару-тройку лет точно будешь главной звездой на фоне серенькой РПЛ. И армйцам поможешь стать чемпионами. Именно такого центрофорварда родному ЦСКА сейчас не хватает для победного результата .

    11.11.2025

  • Angeldust

    Им серьезно инетересуется Милан, где еще на год останется Модрич

    11.11.2025

    Роберт Левандовски
    Футбол
    ФК Барселона
