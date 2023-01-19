«Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании

«Атлетико» переиграл «Леванте» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

Первый тайм обошелся без голов. После перерыва забил форвард Альваро Мората. На 54-й минуте ему ассистировал Маркос Льоренте, который в концовке встречи забил уже сам и удовил преимущество.

Соперник «Атлетико» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/8 финала одержали «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Севилья» и «Валенсия».