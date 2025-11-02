«Сельта» в большинстве обыграла «Леванте»

«Сельта» на выезде победила «Леванте» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На 40-й минуте отличился защитник гостей Оскар Мингеса. На 66-й минуте Кервин Арриага сравнял счет, а в добавленное время Мигель Роман снова вывел «Сельту» вперед.

Хозяева с 27-й минуты играли в меньшинстве — у команды прямую красную карточку получил Унаи Венседор. На 37-й минуте форвард «Леванте» Карл Эйонг не смог реализовать пенальти.

«Сельта» набрала 13 очков и поднялась на 11-е место в таблице ла лиги. «Леванте» с 9 баллами опустился на 17-ю строчку.