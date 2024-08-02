«Лейпциг» отклонил новое предложение «Барселоны» по Ольмо

«Лейпциг» не принял новое предложение «Барселоны» о трансфере полузащитника Даниэля Ольмо, сообщает журналист Филипп Хинце в своих соцсетях.

По информации источника, «красные быки» сочли предложенные каталонским клубом условия неудовлетворительными. «Лейпциг» хочет выручить за Ольмо не менее 60 миллионов евро. Отмечается, что появившаяся ранее информация о готовности «Барселоны» заплатить 55 миллионов евро плюс бонусы за переход 26-летнего игрока не соответствует действительности.

В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.

В чемпионате Германии-2023/24 «быки» заняли четвертое место, набрав 65 очков за 34 матча.