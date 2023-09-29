Личка дал совет россиянину Захаряну в «Реале Сосьедад»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, что бы он посоветовал полузащитнику Арсену Захаряну, который перешел из московского клуба в «Реал Сосьедад».

«Слежу за Захаряном, видел одну из его игр. Понятно, он в новой команде, новая культура. Надо чуть-чуть привыкнуть и очень важно выучить язык. Арсен молодой, ему 20. Он старается, работает. Сейчас не поддерживаем связь с Захаряном. Что бы посоветовал? Оставаться человеком, каким он и является. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно будет продолжать работать», — цитирует Личку Sport24.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Он провел 3 матча в ла лиге. Игры шестого и седьмого туров чемпионата Испании футболист пропустил из-за болезни. 28 сентября стало известно, что Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 12 очков за 7 игр.