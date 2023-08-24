Личка отреагировал на новость о том, что Давид Сильва будет наставником Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Было бы супер!»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник «Реал Сосьедад» Давид Сильва может стать наставником Арсена Захаряна в испанском клубе.

«Это супер. Для Арсена это мечта. Давид Сильва хорошо выступал в «Валенсии», потом пришел в «Манчестер Сити», выиграл там много трофеев. Это было бы супер!» — сказал Личка «СЭ».

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило о том, что в случае перехода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», экс-игрок испанской команды Давид Сильва станет его наставником.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

В ближайшем туре ла лиги «Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса». Встреча пройдет 25 августа. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.