«Лион» заинтересовался Захаряном

10 ноября, 20:20
По данным «СЭ», «Лион» проявляет интерес к футболисту «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.
Французский клуб хотел бы взять 22-летнего российского полузащитника зимой в аренду с правом выкупа. При этом «Реал Сосьедад» заинтересован в продолжении сотрудничества с Захаряном, так что «Лиону» будет непросто осуществить сделку.
Французский клуб идет в своем чемпионате на 7-м месте, имея равное количество очков с «Монако» — 20.
Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. Он провел 51 матч за команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до 2029 года.
Солёный
Сафонова точже в Ливон... или в Реал Сосьедад - ударная связка "бабушки на лавочке" )))
11.11.2025
руслан магомедов
Какая-то хрень, а откуда Лион знает что захарьянка хутболист. Оно же по больничкам спец. На хрен оно кому нужно лечить его годами, ЗАЧЕМ !!!
11.11.2025
руслан магомедов
захарьянка сваливай в Марсель там армяней тысяч 400 будет. Вот там и кюшай бастурму.
11.11.2025
руслан магомедов
Пизпец тема на год !!! захарьянка переходит или пытается уйти. Видно сосьедада сказала иди на.....волю.
11.11.2025
Anatoly Mikhaylov
брехня
11.11.2025
Федот
Много шума из ни че го!
11.11.2025
Dreamlike
Есть же дебилы
11.11.2025
Сомневающийся
Не шуточная битва разворачивается за Захаряна. Лиону придется продать половину состава, для того, чтобы вытащить Захаряна со скамейки запасных. :joy::joy::joy:
11.11.2025
samozvanets
«Эта кто ти такой ваще?» Вот так вот Лион интересовался, даже кушать не мог
11.11.2025
Kirill Boglovsky
Прошедшее время глагола "интересовался" многое объясняет. "Я в молодости поднимал товарный вагон. Но не поднял" (С)
11.11.2025
imperiasporta
Вроде ещё до 1 апреля далеко
11.11.2025
Олег
Как бы сегодня не 1 апреля.
11.11.2025
xfox
"вероятно по жизни здоровых людей".Ключевое слово -вероятно. Здесь дежурят одни и те же клоуны, с комплексами неполноценности,сектанты и рефлексирующие на окончания в фамилиях. Даже если увидите 100 пальцев вверх и 10 вниз.То поПИСЫВАТЬ тут будет одна та же кучка неудачников из этих 10ти.!
11.11.2025
Adiоs Amigos R
ЛЕОН КИЛЛЕР заинтересовался Захаряном? Опасно! (В. Гусев)
11.11.2025
Сказо4ник
Брехня! (с)
10.11.2025
Konstantin
Или агент заинтересовался пусть шептуна об интересе. А Шинник Ярославский случайно не заинтересовался?
10.11.2025
Русич Олег
.из наших, судя по сливу в интернете, демонстрирует только Дзюба
10.11.2025
Степочкин
Удивляет реакция вероятно по жизни здоровых людей. Разве Захарян виноват в своих травмах? Ни капли христианского сочуствия к соотечественнику как по мне... Почему-то вспомнилось как вы оплакивали одного наркоперевозчика и называли его ласково и нежно Антошка, словно у вас отняли невесту..
10.11.2025
hottie
Шеф нашел спрятанную бутылку в отделе футбола и решил накатить вечерком.
10.11.2025
Секир-башка
Откуда инфу берут - никому не понятно.
10.11.2025
СЕРХИО76
Какой шеф, такой и отдел.
10.11.2025
DemolisherAjax
Прям парень нарасхват,и Сосьедад отпускать не хочет,и Лион заинтересовался :) Алексеев хватит народ смешить - ты вроде серьезный дядя,шеф отдела,а пишешь ахинею,прекращай :)
10.11.2025
Андрей
по данным сэ пора закрывать редакцию
10.11.2025
совва
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...)
10.11.2025
GeoMaS
Ага, а завтра-послезавтра от Лиона придет опровержение. И так семь раз будут сватать в разные клубы, пока у СЭ не закончится фантазия.
10.11.2025
Деп Б.Охта
Кто утку запустил, С-Э или агент Захаряна?
10.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Лион--это команда, в которой медики сидят без работы и ждут труп с формалином для практики...решили выписать себе Захаряна....:rofl:
10.11.2025
winvem
У французов наверное много лишних лекарств в аптечке
10.11.2025
инок
Главная ударная мощь Захарян сидит в Сосьедаде на скамейке. Пора бросать его Лиону в бой... Ему ведь даже 5 минут хватит что-бы сломаться..(
10.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Хватит пихать больного ару в недоклубы... Он только в России мог, а не в аших гейропах, где играть и бегать надо:joy::joy::joy:
10.11.2025
Неприкрытый Писярев
Звучит как анекдот
10.11.2025
Valekka
Прямо с языка снял!! Просто Алексееву агент Захаряна кипюрами помахал!!
10.11.2025
Alexey Govorukhin
Эти данные вероятно предоставил агент Арсена
10.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Пиндёж чистой воды
10.11.2025
Байба Бендика
Ха-ха-ха-ха... и ещё 1000500 ха-ха-ха.....
10.11.2025
Симон Вирсаладзе
А как они могли им заинтересоваться? Интересуются обычно теми игроками, которые на поле регулярно выходят и что-то там демонстрируют.
10.11.2025
mikeV
Медицинской службе "Лиона" не хватает практики?
10.11.2025