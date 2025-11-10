«Лион» заинтересовался Захаряном

По данным «СЭ», «Лион» проявляет интерес к футболисту «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

Французский клуб хотел бы взять 22-летнего российского полузащитника зимой в аренду с правом выкупа. При этом «Реал Сосьедад» заинтересован в продолжении сотрудничества с Захаряном, так что «Лиону» будет непросто осуществить сделку.

Французский клуб идет в своем чемпионате на 7-м месте, имея равное количество очков с «Монако» — 20.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. Он провел 51 матч за команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до 2029 года.