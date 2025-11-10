Видео
10 ноября, 20:20

«Лион» заинтересовался Захаряном

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

По данным «СЭ», «Лион» проявляет интерес к футболисту «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

Французский клуб хотел бы взять 22-летнего российского полузащитника зимой в аренду с правом выкупа. При этом «Реал Сосьедад» заинтересован в продолжении сотрудничества с Захаряном, так что «Лиону» будет непросто осуществить сделку.

Французский клуб идет в своем чемпионате на 7-м месте, имея равное количество очков с «Монако» — 20.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. Он провел 51 матч за команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до 2029 года.

44

  • Солёный

    Сафонова точже в Ливон... или в Реал Сосьедад - ударная связка "бабушки на лавочке" )))

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    Какая-то хрень, а откуда Лион знает что захарьянка хутболист. Оно же по больничкам спец. На хрен оно кому нужно лечить его годами, ЗАЧЕМ !!!

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    захарьянка сваливай в Марсель там армяней тысяч 400 будет. Вот там и кюшай бастурму.

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    Пизпец тема на год !!! захарьянка переходит или пытается уйти. Видно сосьедада сказала иди на.....волю.

    11.11.2025

  • Anatoly Mikhaylov

    брехня

    11.11.2025

  • Федот

    Много шума из ни че го!

    11.11.2025

  • Dreamlike

    Есть же дебилы

    11.11.2025

  • Сомневающийся

    Не шуточная битва разворачивается за Захаряна. Лиону придется продать половину состава, для того, чтобы вытащить Захаряна со скамейки запасных. :joy::joy::joy:

    11.11.2025

  • samozvanets

    «Эта кто ти такой ваще?» Вот так вот Лион интересовался, даже кушать не мог

    11.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Прошедшее время глагола "интересовался" многое объясняет. "Я в молодости поднимал товарный вагон. Но не поднял" (С)

    11.11.2025

  • imperiasporta

    Вроде ещё до 1 апреля далеко

    11.11.2025

  • Олег

    Как бы сегодня не 1 апреля.

    11.11.2025

  • xfox

    "вероятно по жизни здоровых людей".Ключевое слово -вероятно. Здесь дежурят одни и те же клоуны, с комплексами неполноценности,сектанты и рефлексирующие на окончания в фамилиях. Даже если увидите 100 пальцев вверх и 10 вниз.То поПИСЫВАТЬ тут будет одна та же кучка неудачников из этих 10ти.!

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    ЛЕОН КИЛЛЕР заинтересовался Захаряном? Опасно! (В. Гусев)

    11.11.2025

  • Сказо4ник

    Брехня! (с)

    10.11.2025

  • Konstantin

    Или агент заинтересовался пусть шептуна об интересе. А Шинник Ярославский случайно не заинтересовался?

    10.11.2025

  • Русич Олег

    .из наших, судя по сливу в интернете, демонстрирует только Дзюба

    10.11.2025

  • Степочкин

    Удивляет реакция вероятно по жизни здоровых людей. Разве Захарян виноват в своих травмах? Ни капли христианского сочуствия к соотечественнику как по мне... Почему-то вспомнилось как вы оплакивали одного наркоперевозчика и называли его ласково и нежно Антошка, словно у вас отняли невесту..

    10.11.2025

  • hottie

    Шеф нашел спрятанную бутылку в отделе футбола и решил накатить вечерком.

    10.11.2025

  • Секир-башка

    Откуда инфу берут - никому не понятно.

    10.11.2025

  • СЕРХИО76

    Какой шеф, такой и отдел.

    10.11.2025

  • DemolisherAjax

    Прям парень нарасхват,и Сосьедад отпускать не хочет,и Лион заинтересовался :) Алексеев хватит народ смешить - ты вроде серьезный дядя,шеф отдела,а пишешь ахинею,прекращай :)

    10.11.2025

  • Андрей

    по данным сэ пора закрывать редакцию

    10.11.2025

  • совва

    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...)

    10.11.2025

  • GeoMaS

    Ага, а завтра-послезавтра от Лиона придет опровержение. И так семь раз будут сватать в разные клубы, пока у СЭ не закончится фантазия.

    10.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Кто утку запустил, С-Э или агент Захаряна?

    10.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Лион--это команда, в которой медики сидят без работы и ждут труп с формалином для практики...решили выписать себе Захаряна....:rofl:

    10.11.2025

  • winvem

    У французов наверное много лишних лекарств в аптечке

    10.11.2025

  • инок

    Главная ударная мощь Захарян сидит в Сосьедаде на скамейке. Пора бросать его Лиону в бой... Ему ведь даже 5 минут хватит что-бы сломаться..(

    10.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Хватит пихать больного ару в недоклубы... Он только в России мог, а не в аших гейропах, где играть и бегать надо:joy::joy::joy:

    10.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Звучит как анекдот

    10.11.2025

  • Valekka

    Прямо с языка снял!! Просто Алексееву агент Захаряна кипюрами помахал!!

    10.11.2025

  • Alexey Govorukhin

    Эти данные вероятно предоставил агент Арсена

    10.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Пиндёж чистой воды

    10.11.2025

  • Байба Бендика

    Ха-ха-ха-ха... и ещё 1000500 ха-ха-ха.....

    10.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А как они могли им заинтересоваться? Интересуются обычно теми игроками, которые на поле регулярно выходят и что-то там демонстрируют.

    10.11.2025

  • mikeV

    Медицинской службе "Лиона" не хватает практики?

    10.11.2025

