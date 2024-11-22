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Сегодня, 17:25

Месси: «Скучаю по Барселоне. Мои дети — каталонцы»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото AFP
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что планирует вернуться в Барселону в будущем. По словам аргентинца, он и его семья скучают по городу.

«Мои дети — каталонцы. Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу. Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, но наше намерение — жить в Барселоне, потому что это наш дом», — цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Ранее стало известно, что аргентинский форвард посетит празднование в честь 125-летия «Барселоны», которое пройдет 29 ноября в театре Лисео.

Месси выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона

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