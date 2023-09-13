Логотип британской рок-группы будет на форме «Барселоны» в эль-класико

В октябрьском матче против «Реала» на форме «Барселоны» будет размещен логотип британской рок-группы Rolling Stones, сообщает RAC1. Встреча состоится 29 октября.

В ближайшее время рок-группа выпустит первый за 18 лет альбом с новыми песнями.

Ранее у каталонцев в эль-класико были вместо привычного спонсора логотипы бренда одежды канадского рэпера Дрейка и логотип каталонской певицы Мотомами.