«Жирона» проиграла в серии пенальти «Логроньесу» с полевым игроком в воротах

«Жирона» проиграла «Логроньесу» в матче 2-го раунда Кубка Испании. Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не забили голов, поэтому победитель определялся в серии пенальти.

Команда 4-го дивизиона из-за травмы в конце игры потеряла голкипера Энрике Ройо, но заменить его было невозможно, так как тренер использовал все замены. Место в воротах занял защитник Пол Арнау, который является сыном бывшего вратаря «Малаги» и «Барселоны» Франсеска Арнау.

19-летний испанец в серии пенальти смог отразить один удар, а также Кристиан Стуани пробил в перекладину его ворот, поэтому «Логроньес» выиграл (4:3) и прошел в 3-й раунд.

Франсеск Арнау в 2021 году совершил самоубийство, бросившись под поезд.