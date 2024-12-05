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Испания

Сегодня, 02:47

«Жирона» проиграла в серии пенальти «Логроньесу» с полевым игроком в воротах

Евгений Козинов
Корреспондент
Пол Арнау.
Фото Скриншот видео, X (Twitter)
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«Жирона» проиграла «Логроньесу» в матче 2-го раунда Кубка Испании. Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не забили голов, поэтому победитель определялся в серии пенальти.

Команда 4-го дивизиона из-за травмы в конце игры потеряла голкипера Энрике Ройо, но заменить его было невозможно, так как тренер использовал все замены. Место в воротах занял защитник Пол Арнау, который является сыном бывшего вратаря «Малаги» и «Барселоны» Франсеска Арнау.

19-летний испанец в серии пенальти смог отразить один удар, а также Кристиан Стуани пробил в перекладину его ворот, поэтому «Логроньес» выиграл (4:3) и прошел в 3-й раунд.

Франсеск Арнау в 2021 году совершил самоубийство, бросившись под поезд.

Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 23:00. Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas (Логроньо)
УД Логроньес
0:0
Жирона

ФК Жирона
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