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Испания

28 сентября, 15:45

Льоренте признался, что бесплатно перешел бы в «Реал» на замену Бенземе

Алина Савинова

Испанский нападающий Фернандо Льоренте считает, что «Реал» является лучшей командой в мире, и он хотел бы сыграть за нее.


«Я бы хотел носить белую форму. На данный момент «Реал» — лучшая команда в мире, и удивительно, что она делает в Лиге чемпионов. Всякий раз, когда он заходит так далеко, он может выиграть ее», — приводит Marca слова 37-летнего спортсмена.

Также нападающий сказал, что если ему позвонит Карло Анчелотти и предложит заменить Бензему на бесплатной основе, то он согласится.
«Конечно. Как бы не так», — добавил он.

Фернандо играл за «Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Суонси», «Тоттенхэм», «Наполи», «Удинезе» и «Эйбар».
В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и Европы.

Источник: https://www.marca.com/futbol/athletic/2022/09/28/6333c81546163ff06d8b4574.html
Фернандо Льоренте
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