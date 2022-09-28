Льоренте признался, что бесплатно перешел бы в «Реал» на замену Бенземе

Испанский нападающий Фернандо Льоренте считает, что «Реал» является лучшей командой в мире, и он хотел бы сыграть за нее.



«Я бы хотел носить белую форму. На данный момент «Реал» — лучшая команда в мире, и удивительно, что она делает в Лиге чемпионов. Всякий раз, когда он заходит так далеко, он может выиграть ее», — приводит Marca слова 37-летнего спортсмена.

Также нападающий сказал, что если ему позвонит Карло Анчелотти и предложит заменить Бензему на бесплатной основе, то он согласится.

«Конечно. Как бы не так», — добавил он.

Фернандо играл за «Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Суонси», «Тоттенхэм», «Наполи», «Удинезе» и «Эйбар».

В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и Европы.