Льоренте признался, что бесплатно перешел бы в «Реал» на замену Бенземе

28 сентября, 15:45
Испанский нападающий Фернандо Льоренте считает, что «Реал» является лучшей командой в мире, и он хотел бы сыграть за нее.
«Я бы хотел носить белую форму. На данный момент «Реал» — лучшая команда в мире, и удивительно, что она делает в Лиге чемпионов. Всякий раз, когда он заходит так далеко, он может выиграть ее», — приводит Marca слова 37-летнего спортсмена.
Также нападающий сказал, что если ему позвонит Карло Анчелотти и предложит заменить Бензему на бесплатной основе, то он согласится.
«Конечно. Как бы не так», — добавил он.
Фернандо играл за «Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Суонси», «Тоттенхэм», «Наполи», «Удинезе» и «Эйбар».
В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и Европы.