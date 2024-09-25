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Сегодня, 17:30

Лотар Маттеус считает, что Винисиус не заслужил «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус оценил фаворитов на «Золотой мяч».

«По-моему, Родри заслужил «Золотой мяч» больше, чем Винисиус. Он был мозгом и лидером сборной Испании, ставшей чемпионами Европы, и «Манчестер Сити», которые выиграли АПЛ. Это два титула, которые были завоеваны благодаря его сильным выступлением. Для меня он был выдающимся в этом году.

Второе место у меня занял бы Джуд Беллингем. Как и Винисиус, он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», но также был одним из лучших игроков на Евро. В последнюю очередь благодаря его голам сборная Англии вышла в финал и стала вице-чемпионом Европы. Поэтому на вершине моего рейтинга Родри, Беллингем, а за ними Винисиус», — приводит слова Маттеуса Bild.

24 сентября испанская Marca сообщила, что «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24 получит Винисиус. Церемония вручения награды пройдет 28 октября в Париже в театре «Шатле».

 

 

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Лотар Маттеус
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол

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