Тренер сборной Испании: «Ямаль должен повзрослеть и приобретать новые ценности»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о будущем 16-летнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Мы говорили ему сохранять спокойствие, быть терпеливым — это займет много времени, потому что те же люди, которые льстят ему и хвалят его, не постыдятся сказать обратное.

Он должен стать сильнее на личностном уровне, продолжать расти как личность, приобретать новые ценности. Благодаря этому он будет расти в профессиональном плане», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей за сборную Испании, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Он получил приз лучшему молодому игроку турнира.

Испанец стал самым подорожавшим футболистом по итогам чемпионата Европы в Германии. Сейчас его стоимость оценивается в 120 миллионов евро.