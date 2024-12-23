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Сегодня, 20:10

Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сборных в 2024 году

Алина Савинова
Луис де ла Фуэнте.
Фото AFP
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила возглавляющего сборную Испании Луиса де ла Фуэнте лучшим тренером на уровне национальных команд в 2024 году.

По итогам голосования 63-летний специалист набрал 274 очка, опередив главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони (148) и Дидье Дешама из команды Франции (35).

Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2024. Всего в 2024 году «красная фурия» провела 17 матчей, одержав 14 побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

В десятку лучших тренеров на уровне сборных по версии IFFHS также вошли экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, Эмерс Фаэ (сборная Кот-д'Ивуара), Юлиан Нагельсман (Германия), Нестор Лоренсо (Колумбия), Винченцо Монтелла (Турция), Вилли Саньоль (Грузия) и Марсело Бьелса (Уругвай).

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Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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