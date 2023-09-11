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Сегодня, 19:55

Де ла Фуэнте доволен решением Рубиалеса уйти с поста главы испанской федерации

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал уход Луиса Рубиалеса с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Я уже сказал все, что хотел сказать, когда меня ранее спрашивали об этом. Сейчас могу выразить только уважение решению господина Рубиалеса. Я понимаю настойчивость журналистов, но поймите и вы меня. Я еще раз подтверждаю отставку Рубиалеса. Я уважаю его, и точка», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

10 сентября Рубиалес объявил, что собирается покинуть свой пост главы RFEF. Он отметил, что уходит, потому что не может продолжать свою работу. Ранее сообщалось, что футболистка Дженнифер Эрмосо, которую Рубиалес поцеловал в губы после финала ЧМ с Англией (1:0), подала на него жалобу в прокуратуру Испании.

11 сентября Национальная судебная коллегия Испании приняла к рассмотрению жалобу прокуратуры страны против бывшего главы RFEF по обвинению в сексуальном насилии и физическом принуждении.

Сборная Испании по футболу
Луис Рубиалес
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