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Испания

Сегодня, 09:22

Луис де ла Фуэнте вспомнил о разговоре с Рамосом, после которого футболист завершил карьеру в сборной Испании

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о звонке защитнику Сехио Рамосу, после которого он сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

«С Рамосом был не просто звонок, это был видеозвонок. Мы сказали друг другу все, что хотели сказать. Его прощальное письмо? Мне нечего сказать. У меня есть 26 фантастических футболистов, но, разумеется, я несу ответственность за решение по Рамосу», — цитирует де ла Фуэнте AS.com.

Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании 23 февраля этого года. 36-летний футболист провел за национальную команду 180 матчей и забил 23 гола.

В составе «красной фурии» он становился чемпионом мира в 2010 году и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).

Рамос попрощался со сборной. Он обижен на нового тренера и по-доброму завидует Месси и Модричу

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Серхио Рамос
Сборная Испании по футболу
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