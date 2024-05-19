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Сегодня, 16:18

Энрике — о возможном увольнении Хави из «Барселоны»: «Я не знаю, что происходит за границей»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о возможном увольнении Хави из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта остался разочарован словами Хави про финансовое состояние клуба. Руководство «Барселоны» 20 мая примет решение о будущем 44-летнего специалиста.

«Я не знаю. Не могу ничего сказать. Я подсел на французское телевидение, смотрю все на французском и не знаю, что происходит за границей», — заявил Энрике.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В текущем сезоне его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 играх.

Источник: https://m.allfootballapp.com/amp/news/La-Liga/%E2%80%98I-don%E2%80%99t-know-what%E2%80%99s-happening-outside-of-France%E2%80%99-%E2%80%93-Enrique-coy-on-Barca-links/3383798
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Луис Энрике
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