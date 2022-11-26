Луис Энрике объяснил, могут ли игроки заниматься сексом перед матчем

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что не стал запрещать футболистам заниматься сексом перед матчем. Он отметил, что не против этого, однако предостерег их от участия в оргиях перед встречами.
«Разумеется, если вы участвуете в оргии перед матчем, то это, очевидно, не идеально, но если я тренирую клуб, а футболисты перед матчем находятся дома, то меня это совершенно не беспокоит. Будучи игроком, перед матчем с моей женой делали то, что должны были делать», — рассказал Энрике во время своей стрим-трансляции.
В первом матче группового этапа ЧМ-2022 Испания обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. 27 ноября испанцы встретятся с Германией. Начало — в 22.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования