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Испания

Сегодня, 10:21

Луис Энрике объяснил, могут ли игроки заниматься сексом перед матчем

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что не стал запрещать футболистам заниматься сексом перед матчем. Он отметил, что не против этого, однако предостерег их от участия в оргиях перед встречами.

«Разумеется, если вы участвуете в оргии перед матчем, то это, очевидно, не идеально, но если я тренирую клуб, а футболисты перед матчем находятся дома, то меня это совершенно не беспокоит. Будучи игроком, перед матчем с моей женой делали то, что должны были делать», — рассказал Энрике во время своей стрим-трансляции.

В первом матче группового этапа ЧМ-2022 Испания обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. 27 ноября испанцы встретятся с Германией. Начало — в 22.00 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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23%

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16%

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Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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