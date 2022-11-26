Луис Энрике объяснил, могут ли игроки заниматься сексом перед матчем

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что не стал запрещать футболистам заниматься сексом перед матчем. Он отметил, что не против этого, однако предостерег их от участия в оргиях перед встречами.

«Разумеется, если вы участвуете в оргии перед матчем, то это, очевидно, не идеально, но если я тренирую клуб, а футболисты перед матчем находятся дома, то меня это совершенно не беспокоит. Будучи игроком, перед матчем с моей женой делали то, что должны были делать», — рассказал Энрике во время своей стрим-трансляции.

В первом матче группового этапа ЧМ-2022 Испания обыграла Коста-Рику со счетом 7:0. 27 ноября испанцы встретятся с Германией. Начало — в 22.00 мск.