Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост, сообщила Королевская испанская футбольная федерация.

Руководство федерации приняло решение расстаться со специалистом после вылета в 1/8 финала ЧМ-2022. Испания проиграла Марокко в серии пенальти (0:0, 0:3).

Энрике возглавлял национальную команду с 2019 года с небольшим перерывом. Под его руководством сборная Испании летом 2021 года дошла до полуфинала чемпионата Европы-2020 и уступила в серии пенальти Италии.

Испанцы во второй раз подряд вылетели на чемпионате мира в 1/8 финала. На ЧМ-2018 сборная проиграла России в серии пенальти.

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря 2022 года.