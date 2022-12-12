Луиса де ла Фуэнте утвердили на посту главного тренера сборной Испании

Руководство Королевской испанской футбольной федерации утвердило назначение Луиса де ла Фуэнте главным тренером национальной команды, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее 61-летний испанец возглавлял молодежную национальную команду. Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании стала чемпионом Европы (2019) и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).

Первые матчи под руководством нового тренера основная сборная Испании проведет в марте 2023 года в рамках отборочного турнира Евро-2024. Испанцы сыграют против Норвегии на домашнем поле и на выезде встретятся с Шотландией.

8 декабря Луис Энрике объявил об отставке с поста главного тренера сборной Испании после поражения от Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.