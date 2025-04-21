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Фигу — о свисте фанатов «Реала» в адрес Мбаппе: «Нас всех освистывали на «Бернабеу»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу прокомментировал свист болельщиков клуба в адрес нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Атлетиком» (1:0) в 32-м туре ла лиги.

«Мбаппе не нужно чувствовать себя особенным. Нас всех освистывали на «Бернабеу». Первые сезоны в «Реале» никогда не бывают легкими», — цитирует Фигу Diario Sport.

26-летний француз пропускал встречу из-за дисквалификации и смотрел игру с трибун. На 20-й минуте форварда показали на большом экране стадиона, после чего его освистали болельщики.

Мбаппе провел за «Реал» 50 матчей, забил 33 гола и сделал 5 результативных передач в дебютном сезоне.

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Килиан Мбаппе
Луиш Фигу
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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