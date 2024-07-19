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Сегодня, 07:03

Модрич объяснил, почему решил остаться в «Реале»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение хорвата рассчитано до лета 2025 года.

«Я очень рад, что продлил контракт с «Реалом» еще на год. Это нечто особенное — возможность остаться здесь. Я счастлив и очень горжусь. Хотел бы поблагодарить клуб, президента и тренера за веру в меня, которая позволила мне остаться в лучшем клубе мира еще на год. С тех пор, как я приехал сюда, я сильно вырос и как игрок, и как человек, и «Реал» помогал мне все это время. Вот почему «Реал» значит все для меня и моей семьи. Это наш дом. Здесь потрясающая атмосфера. Это, конечно, имеет влияние, но я хотел остаться в «Реале», потому что по-прежнему чувствую себя хорошо и верю, что по-прежнему способен играть на самом высоком уровне. Надеюсь, в этом году мы сможем вместе выиграть много трофеев.

Я отдам все силы ради этой футболки, как делал это каждый год, когда был здесь. Я надеюсь, что мы вместе с фантами переживем много радости в этом сезоне и выиграем множество трофеев. Ваша поддержка очень много значит для нас, и мы сделаем все возможное на поле, чтобы вы были счастливы. Hala Madrid!» - цитирует пресс-служба клуба Модрича.

Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.

 

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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