Модрич: «Рад, что теперь Мбаппе в моей команде»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Рад, что он наконец-то здесь, в «Реале». Он один из лучших, и он доказал это на протяжении многих лет. Мбаппе — игрок, который выиграл чемпионат мира, к сожалению, в матче против меня, но я рад, что теперь он в моей команде. Мы все поможем Килиану во всем, что ему нужно, чтобы он быстро освоился и показал свой талант, потому что он может достичь самой вершины», — цитирует пресс-служба клуба Модрича.

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.