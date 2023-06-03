Лукаку летом может быть предложен «Реалу»

Нападающий «Челси», выступающий за «Интер» на правах аренды, Ромелу Лукаку может быть предложен «Реалу».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, в конце летнего трансферного окна мадридскому клубу могут предложить арендовать 30-летнего игрока. Бельгиец может стать заменой или подменой Кариму Бензема.

Информируется, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино готов поработать с Лукаку, но лондонский клуб хочет подписать в атаку Гарри Кейна («Тоттенхэм») или Виктора Осимхена («Наполи»). Также не исключается вариант, при котором Лукаку снова отдадут в аренду «Интеру».

Аренда форварда в итальянском клубе завершится в конце сезона. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Лукаку провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.