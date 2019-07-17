Лунин рассказал о музыкальных предпочтениях. Он слушает Black Star и Настю Каменских

Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин рассказал о своих музыкальных вкусах.

– Из украинских мне нравятся MOZGI, Настя Каменских и KAZKA, – сказал Лунин в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ. – Black Star мне нравится, серьезно. Все, наверное, без исключения. Много раз собирались, меня малая звала, на Полякову, на MOZGI, на Каменских с Потапом, на "Время и Стекло". Но как-то оно не получалось: то куда-то выдернут, то какой-то матч. Все время что-то происходило – жизнь у нас такая.

В прошлом сезоне в аренде в "Леганесе" Андрей провел всего 5 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 5 голов. Он был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира.

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