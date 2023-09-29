Уилкшир: «Если что-то пойдет не по плану, Захарян может вернуться в Москву»

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир уверен, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сможет закрепиться в испанском клубе.

«Для молодого игрока не так просто сменить страну, все-таки в Испании играют в другой футбол, у Арсена новый тренер. Нужно время, но главное — ментальность и правильный настрой, чтобы преодолеть этот сложный период и показать свой уровень. Если у Арсена реально есть желание, он достигнет успеха. На мой взгляд, у Захаряна есть все для того, чтобы раскрыться в «Реале Сосьедад». Если же что-то пойдет не по плану, он всегда сможет вернуться в Москву. Но Арсен пробыл в Испании еще совсем недолго, чтобы делать какие-то выводы», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провел в составе «Реала Сосьедад» 3 матча, в общей сложности сыграв 35 минут.