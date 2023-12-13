Ромащенко — о Захаряне: «Считаю, что Арсен должен сказать «спасибо» спортивному директору «Динамо» Бувачу»

Бывший игрок «Динамо» Максим Ромащенко в разговоре с «СЭ» высказался об успехах экс-полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Рад, что Захарян так быстро стал игроком основы «Реал Сосьедад». Теперь дело за голами и передачами. Считаю, Арсен должен сказать «спасибо» спортивному директору «Динамо» Желько Бувачу. Слышал, что именно Бувач настаивал, чтобы самые талантливые воспитанники «Динамо» — Захарян, Тюкавин, другие ребята — получали стабильное игровое время. Не каждый клуб готов доверять молодым и своим, это сложный путь. Зато это дает эффект на дистанции. И вот уже Тюкавин стал одним из лучших игроков страны, а Захарян выходит на поле под гимн Лиги чемпионов», — сказал Ромащенко «СЭ».

Захарян вышел в стартовом составе матча 6-го тура группового турнира между «Реал Сосьедад» и «Интером» (0:0), получил желтую карточку на 44-й минуте и был заменен на 77-й.

«Реал Сосьедад» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе D. Испанский клуб обошел «Интер» (12) по дополнительным показателям.