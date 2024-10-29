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Сегодня, 01:08

«Мальорка» вдесятером сыграла вничью с «Атлетиком»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Мальорка» дома сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Хозяева провели большую часть встречи в меньшинстве: на 23-й минуте полузащитник команды Саму Коста получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Мальорка» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги с 18 очками.

«Атлетик» идет на восьмой строчке — команда из Бильбао также набрала 18 очков, но уступает «Мальорке», а также идущему шестым «Бетису» и занимающей седьмую строчку «Осасуне» по дополнительным показателям.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 23:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:0
Атлетик

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Мальорка

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