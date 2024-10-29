«Мальорка» вдесятером сыграла вничью с «Атлетиком»

«Мальорка» дома сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Хозяева провели большую часть встречи в меньшинстве: на 23-й минуте полузащитник команды Саму Коста получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Мальорка» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги с 18 очками.

«Атлетик» идет на восьмой строчке — команда из Бильбао также набрала 18 очков, но уступает «Мальорке», а также идущему шестым «Бетису» и занимающей седьмую строчку «Осасуне» по дополнительным показателям.