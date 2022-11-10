«Атлетико» проиграл «Мальорке», мадридцы не могут победить три игры подряд

«Мальорка» обыграла «Атлетико» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Визит Мальорка Эстади».

Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий сборной Косова Ведат Мурики, приняв мяч в штрафной площади мадридцев и пробив по центру ворот.

Команда Диего Симеоне не может выиграть уже три встречи подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Мальорка» поднялась на 10-ю строчку.