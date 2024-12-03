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«Мальорка» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Мальорка» и «Барселона» сыграют в чемпионате Испании 3 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья.
Фото Reuters
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«Мальорка» и «Барселона» сыграют матч 19-го тура чемпионата Испании во вторник, 3 декабря. Встреча на стадионе «Визит Мальорка» в Пальма-де-Мальорка (Испания) начнется в 21.00 по московскому времени.

Игру «Мальорка» — «Барселона» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 20.55, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Мальорка» — «Барселона» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 дек, 21:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона

В этом чемпионате Испании «Мальорка» набрала 24 очка в 15 матчах, предыдущим соперником красно-черных была «Валенсия» (2:1). Лидирующая «Барселона» имеет 34 очка в 15 играх, в выходные каталонцы уступили «Лас-Пальмасу» (1:2) и позволили «Реалу» сократить отставание до одного очка при одном матче в запасе.

ФК Барселона
ФК Мальорка
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