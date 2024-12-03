«Мальорка» и «Барселона» сыграют матч 19-го тура чемпионата Испании во вторник, 3 декабря. Встреча на стадионе «Визит Мальорка» в Пальма-де-Мальорка (Испания) начнется в 21.00 по московскому времени.

Игру «Мальорка» — «Барселона» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 20.55, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Мальорка» — «Барселона» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом чемпионате Испании «Мальорка» набрала 24 очка в 15 матчах, предыдущим соперником красно-черных была «Валенсия» (2:1). Лидирующая «Барселона» имеет 34 очка в 15 играх, в выходные каталонцы уступили «Лас-Пальмасу» (1:2) и позволили «Реалу» сократить отставание до одного очка при одном матче в запасе.