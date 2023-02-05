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Испания

Сегодня, 17:57

«Реал» в гостях проиграл «Мальорке», Асенсио не забил пенальти клубу из родного города

Руслан Минаев
«Мальорка» — «Реал».
Фото Reuters
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«Реал» на выезде проиграл «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 0:1.

В составе мадридского клуба автогол забил Начо. Также у «сливочных» пенальти не реализовал Марко Асенсио, который является воспитанником «Мальорки», откуда хавбек перешел в «Реал» в 2015 году.

«Реал» с 45 очками остается на второй строчке ла лиги, отставая от «Барселоны» (есть один матч в запасе) на 5 очков. «Мальорка» — на 10-й строчке с 28 очками.

Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 16:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:0
Реал

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Марко Асенсио
ФК Мальорка
ФК Реал
4
14
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