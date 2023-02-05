«Реал» в гостях проиграл «Мальорке», Асенсио не забил пенальти клубу из родного города

«Реал» на выезде проиграл «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 0:1.

В составе мадридского клуба автогол забил Начо. Также у «сливочных» пенальти не реализовал Марко Асенсио, который является воспитанником «Мальорки», откуда хавбек перешел в «Реал» в 2015 году.

«Реал» с 45 очками остается на второй строчке ла лиги, отставая от «Барселоны» (есть один матч в запасе) на 5 очков. «Мальорка» — на 10-й строчке с 28 очками.