«Реал» в гостях проиграл «Мальорке», Асенсио не забил пенальти клубу из родного города

Сегодня, 17:57
«Реал» на выезде проиграл «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 0:1.
В составе мадридского клуба автогол забил Начо. Также у «сливочных» пенальти не реализовал Марко Асенсио, который является воспитанником «Мальорки», откуда хавбек перешел в «Реал» в 2015 году.
«Реал» с 45 очками остается на второй строчке ла лиги, отставая от «Барселоны» (есть один матч в запасе) на 5 очков. «Мальорка» — на 10-й строчке с 28 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования