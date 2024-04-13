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Сегодня, 18:00

«Мальорка» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Мальорка» и «Реал» сыграют в матче 31 тура Ла Лиги 13 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реала» Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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«Мальорка» на домашнем стадионе «Иберостар» примет «Реал» в матче 31-го тура ла лиги 14 апреля. Игра на арене «Майорка Сон Мойкс» начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Мальорка» — «Реал» пройдет в онлайн-кинотеатре «Окко» для всех пользователей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 18.10 мск. В матч-центре «СЭ» можно узнать о ключевых событиях противостояния 31-го тура чемпионата Испании.

«Реал» с главным тренером Карло Анчелотти лидирует в турнирной таблице ла лиги с 75 набранными очками. «Мальорка» Хавьера Агирре идет на 14-й строчке с 31 баллом.

Мадридская команда не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд — у нее 9 побед и пять ничьих. В последний раз «Реал» потерпел поражение от «Атлетико» (2:4) 18 января в Кубке Испании.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал
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