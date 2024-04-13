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Испания

Сегодня, 21:20

Гол Тчуамени принес «Реалу» победу над «Мальоркой»

Алина Савинова
Орельен Тчуамени (справа).
Фото AFP
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«Реал» на выезде одержал победу над «Мальоркой» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:0.

На 48-й минуте забитым мячом отметился полузащитник гостей Орельен Тчуамени.

Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги с 78 очками. Команда продлила победную серию в чемпионате до четырех матчей. В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Барселоны». Встреча пройдет 21 апреля.

«Мальорка» с 31 баллом располагается на 15-й позиции. 22-го числа красно-черные отправятся в гости к «Севилье».

Испания. Ла Лига. 31-й тур
13 апр, 19:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:1
Реал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Мальорка
ФК Реал
0
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