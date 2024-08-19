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Сегодня, 00:29

«Реал» не смог обыграть «Мальорку» в первом туре ла лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Ферлан Менди с мячом.
Фото Reuters
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«Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» в матче 1-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» в Пальма де Майорка.

На 13-й минуте встречи бразильский нападающий Родригу вывел мадридскую команду вперед. Сразу после перерыва хозяева отыгрались — отличился Ведат Мурики. В дополнительное время защитник гостей Ферлан Менди получил красную карточку.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом», а «Мальорка» — на выезде встретится с «Осасуной».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:1
Реал

Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал
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