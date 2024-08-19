«Реал» не смог обыграть «Мальорку» в первом туре ла лиги

«Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» в матче 1-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» в Пальма де Майорка.

На 13-й минуте встречи бразильский нападающий Родригу вывел мадридскую команду вперед. Сразу после перерыва хозяева отыгрались — отличился Ведат Мурики. В дополнительное время защитник гостей Ферлан Менди получил красную карточку.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом», а «Мальорка» — на выезде встретится с «Осасуной».