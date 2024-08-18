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Сегодня, 21:15

«Мальорка» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Мальорка» сыграет с «Реал» Мадрид в чемпионате Испании 18 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Reuters
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«Мальорка» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 1-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на арене «Визит Мальорка Эстади» в Пальме-де-Мальорке (Испания). Начало игры — в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Мальорка» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» читайте в нашем материале.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал
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