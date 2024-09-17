«Мальорка» встретится с «Реалом Сосьедад» в матче 7-го тура испанской примеры во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Мальорка», стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, также доступна на сайте телеканала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события противостояния «Мальорка» — «Реал Сосьедад» можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.

«Мальорка» набрала 5 очков в 5 играх чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» отстает на один балл. В сезоне-2023/24 «Мальорка» с 40 очками заняла в ла лиге 15-е место, команда Арсена Захаряна с 60 очками стала шестой.