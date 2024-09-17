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Сегодня, 18:45

«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Мальорка» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Мальорка» встретится с «Реалом Сосьедад» в матче 7-го тура испанской примеры во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Мальорка», стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, также доступна на сайте телеканала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события противостояния «Мальорка» — «Реал Сосьедад» можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
17 сент, 20:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал Сосьедад

«Мальорка» набрала 5 очков в 5 играх чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» отстает на один балл. В сезоне-2023/24 «Мальорка» с 40 очками заняла в ла лиге 15-е место, команда Арсена Захаряна с 60 очками стала шестой.

Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад

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