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Сегодня, 20:10

Мамардашвили вошел в десятку лучших вратарей планеты по версии FourFourTwo

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Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили вошел в десятку лучших вратарей мира по версии британского издания FourFourTwo.

Первое место в рейтинге занимает голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер. На второй строчке расположился вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон. Тройку лучших замкнул игрок каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Десять лучших голкиперов мира от FourFourTwo:

1. Алиссон Беккер («Ливерпуль» и сборная Бразилии);

2. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);

3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона» и сборная Германии);

4. Мик Меньян («Милан» и сборная Франции);

5. Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии);

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии);

7. Ян Облак («Атлетико» Мадрид и сборная Словении);

8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины);

9. Ян Зоммер («Интер» и сборная Швейцарии);

10. Георгий Мамардашвили («Валенсия» и сборная Грузии).

Георгий Мамардашвили
Футбол
Сборная Грузии по футболу
ФК Валенсия
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