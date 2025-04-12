«Манчестер Сити» готов заплатить 275 миллионов евро за Ямаля

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может перейти в АПЛ, сообщает Barca Universal.

«Манчестер Сити» заинтересован в покупке талантливого футболиста и предложил сине-гранатовым рекордные 275 миллионов евро за его трансфер. Если сделка состоится, то она станет самой дорогостоящей в истории футбола.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль сыграл 43 матча во всех соревнованиях, забив 14 мячей и отдав 21 результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 180 миллионов евро.