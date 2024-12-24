«Манчестер Сити» пытался купить Родриго из «Реала»

«Манчестер Сити» хотел приобрести нападающего «Реала» Родриго, сообщает Relevo.

По информации источника, в конце прошлого сезона футболист был разочарован тем, что все внимание было приковано к его партнерам по команде — Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Помимо этого, он испытывал проблемы личного характера. Однако Родриго не намеревался уходить из мадридского клуба и отклонил заманчивое предложение, которое ему сделали «горожане». «Реал» также не был готов расстаться с форвардом.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 20 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.