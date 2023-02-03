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Испания

Сегодня, 19:33

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Барселоны» Фати

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По информации издания, в руководстве английской команды уверены, что футболист недоволен свои положением в каталонском клубе и планируют сделать его игроком основы в «МЮ».

Фати является воспитанником сине-гранатовых. Его действующее соглашение с каталонцами рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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