«Манчестер Юнайтед» отправил «Барселоне» последнее предложение по Фати

«Манчестер Юнайтед» все еще всерьез заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Fichajes.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за Фати компенсацию в размере 60 миллионов евро и ожидают ответ от каталонского клуба.

20-летний испанец является воспитанником сине-гранатовых. Его действующее соглашение с каталонцами рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 31 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.