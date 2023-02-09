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Испания

Сегодня, 13:45

«Манчестер Юнайтед» отправил «Барселоне» последнее предложение по Фати

Виталий Косик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» все еще всерьез заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Fichajes.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за Фати компенсацию в размере 60 миллионов евро и ожидают ответ от каталонского клуба.

20-летний испанец является воспитанником сине-гранатовых. Его действующее соглашение с каталонцами рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 31 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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