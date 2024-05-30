Marca: «Барселона» не может зарегистрировать Флика и его тренерский штаб

Сегодня, 22:06
«Барселона» на данный момент не может зарегистрировать нового главного тренера Ханси-Дитера Флика в команде, сообщает Marca.
Как отмечает источник, у каталонцев возникли проблемы с регистрацией тренерского штаба во главе с 59-летним немецким специалистом. Испанскому клубу необходимо высвободить или заработать средства, чтобы соответствовать требованиям финансового фейр-плей.
В среду, 29 мая, «Барселона» объявила о подписании контракта с Фликом. Соглашение немца с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее в своей карьере Флик возглавлял «Баварию» и сборную Германии. Под его руководством мюнхенская команда стала двукратным чемпионом бундеслиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА, а также обладателем Кубка и Суперкубка Германии.