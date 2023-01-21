Marca: Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства

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Бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу было предъявлено обвинение в сексуальном насилии.
Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируются от 4 до 12 лет лишения свободы, сообщает Marca.
Пока он ожидает суда, бразилец был заключен под стражу без возможности внесения залога, причем в залоге было отказано по распоряжению главы 15-го следственного магистратского суда Барселоны.
Причина в том, что футболист считался «способным на побег в другую страну». У Бразилии нет соглашений об экстрадиции с Испанией, что увеличивает риск того, что футболист «попытается сбежать от испанского правосудия на родину».
23-летняя девушка, подавшая заявление в полицию, обвинила его в изнасиловании и побоях.
По словам потерпевшей, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования