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Сегодня, 10:30

Marca: Рауль покинет пост главного тренера молодежной команды «Реала»

Руслан Минаев
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Главный тренер молодежной команды «Реала» Рауль в конце сезона покинет свой пост, сообщает Marca.

По данным источника, его заменит бывший защитник мадридского клуба Альваро Арбелоа, который на данный момент работает с игроками в возрасте до 19 лет. Рауль займет другую должность в клубе. Отмечается, что он может занять место в тренерском штабе Карло Анчелотти.

Рауль руководит молодежной командой «Реала» с 2019 года. В качестве игрока он выступал за взрослую команду сливочных с 1994 по 2010 год.

Альваро Арбелоа
Рауль Гонсалес
ФК Реал

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