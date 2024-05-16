Marca: «Реал» ждет разрешения «ПСЖ», чтобы представить Мбаппе до начала Евро-2024

«Реал» хочет провести презентацию форварда Килиана Мбаппе до начала чемпионата Европы, который стартует 14 июня, сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб пытается добиться разрешения «ПСЖ», так как контракт 25-летнего француза с парижанами истекает лишь 30 июня. «Реал» планирует провести церемонию подписания соглашения с 3 по 9 июня.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. Форвард покинет команду на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за парижан во всех турнирах.