Marca: «Реал» ждет разрешения «ПСЖ», чтобы представить Мбаппе до начала Евро-2024

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«Реал» хочет провести презентацию форварда Килиана Мбаппе до начала чемпионата Европы, который стартует 14 июня, сообщает Marca.
По данным источника, мадридский клуб пытается добиться разрешения «ПСЖ», так как контракт 25-летнего француза с парижанами истекает лишь 30 июня. «Реал» планирует провести церемонию подписания соглашения с 3 по 9 июня.
Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. Форвард покинет команду на правах свободного агента.
В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за парижан во всех турнирах.